BLOG DO CRICA – As duas maiores cartas ainda não estão na mesa

O pipocar de pré-candidaturas a prefeito de Rio Branco é normal num ano pré-eleitoral. Notadamente, na capital, onde termina uma eleição e se emenda na outra, mas está longe de se saber qual será o real quadro na disputa do próximo ano. Temos dois componentes principais que ainda não se manifestaram: prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli. Os maiores eleitores da capital. Sem as manifestações de ambos tudo que se falar será colocado no cesto das ilações. Primeiro, precisa se saber a posição da Socorro, se ela será candidata ou não à reeleição? Sem isso, fica difícil a oposição ao governo abrir uma frente de discussão em busca de um nome alternativo. Se for candidata é muito provável que venha ter o apoio do PCdoB e PT. Quanto ao Gladson, nenhuma candidatura de alguém do seu grupo terá facilidade de decolar sem a sua mão no ombro. Como estarão a Socorro e o Gladson em outubro do próximo ano: bem ou mal com a opinião pública? São componentes essenciais em uma eleição, afinal, comandam as duas maiores máquinas administrativas de Rio Branco. Por conta disso é bom não ficarem se lambuzando com números de pesquisas extemporâneas.

NA POLÍTICA, A EMOÇÃO NÃO DEVE FALAR

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) cumpre um bom mandato. Mas ainda não aprendeu que, na política não se fala por emoção. Com esta campanha insana contra o governador Gladson passa á opinião pública uma imagem fisiologista de alguém que briga por cargo.

AS URNAS SEPARARAM

As urnas separam o papel do político: ao eleito para o Parlamento cabe legislar. E ao eleito para o Governo cabe governar. É natural que aliados governam juntos, mas não é natural a um deputado buscar um confronto apenas por não estar conseguido trocar um secretário.

NÃO TEM ALTERNATIVA

A campanha comandada nos meios de comunicação pela deputada federal Mara Rocha (PSDB) contra o governador Gladson para demitir o secretário Paulo Wadt, o deixou sem alternativa: se ele demitir sairá desmoralizado. E depois da primeira desmoralização a porteira abre.

VAI GOSTAR DE CONFUSÃO…..

O governador Gladson Cameli adora trazer crises para dentro do governo. Só pode ser. É ocaso da licitação para contratação de um jatinho para ficar à sua disposição. Só poderia pousar em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Um estado pobre não pode se dá ao luxo de ser um perdulário.

MELHOR SE CALAR

A Porta-Voz do governo, Mirla Miranda, veio como uma explicação sobre o caso do jatinho, com a emenda acabando por sair pior que o soneto. O que não dá para explicar, já está explicado. Contratar jatinho nunca foi ou será prioridade num Estado pobre.

AGRADECIMENTO AO ANJO

Após forte infecção intestinal estamos de volta à ativa graças ao meu Anjo médico, Dr. Carlos Beirute, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Mas bola, para frente e novos dias.

O AFEGANISTÃO É AQUI!

Rio Branco virou esta semana palco de tiroteios, de uma onda de roubos de carros, seqüestros relâmpagos de taxistas, invasões de conjuntos habitacionais por hordas de facções, o que não é demais se dizer que o Afeganistão é aqui. A prometida “sensação de paz” foi para o espaço.

OU SE OCUPA DE VEZ OU VIRA PALIATIVO

Não adianta a polícia ocupar um bairro, passar uma semana e sair. A presença da polícia tem de ser intensiva nos bairros e mesmo no centro da cidade, para onde os bandidos convergem. Em que pese o esforço dos policiais, a Segurança continua a ser o grande calo deste governo.

AS COISAS FUNCIONAM NO CONTEXTO

Voltando para a política partidária. Alguém imagina que, o governador Gladson Cameli sendo candidato à reeleição o nome que apoiará para o Senado não será o da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISITAS)? Além de ser do seu partido, Mailza vem sendo uma grata surpresa.

DE UM LEITOR DA COLUNA

“Crica, senti falta da coluna nos últimos dois dias. Vai uma observação: a melhor coisa que poderia ter ocorrido ao Gladson Cameli foi o ataque que sofreu do PSDB. Com isso ficou claro que, apoiar o Minoru à PMRB seria engordar um adversário”. Faz sentido a sua observação.

NANICOS NA CORRIDA

Até aqui, o PSC com o ex-deputado Jamil Asfury e o PV, com o Pedro Longo, são os dois primeiros partidos nanicos a anunciarem candidaturas à prefeitura da capital. Jamil é engenheiro civil e Pedro Longo Juiz de Direito aposentado. Pelo visto, qualificados.

É MUITO DESTEMPERO

A cidade da Tarauacá está abandonada, com a maioria das ruas esburacadas, e o vice-prefeito Chico Batista teve o destempero de mandar à Câmara Municipal projeto que cria o 13º salário, férias, para a prefeita, para ele e para os vereadores. Pouca vergonha, o mínimo a se dizer.

DEIXOU DE SER MANCHETE

Caso a prefeita Socorro Neri tivesse pegado corda da campanha negativa contra ela e partisse para a recuperação das ruas durante o último inverno teria feito um trabalho porco, e pioraria a sua imagem. Deixou para o verão, faz obras de qualidade, e não está mais em baixa popular.

NÃO PODE SER GUIADO

Um gestor público não pode ser guiado por pressão política e social, tem que ser pragmático, planejar, para fazer um trabalho bem feito. E é o que a Socorro vem fazendo. Agiu certo.

NÃO É POR FALTA DE AJUDA

O vice-governador Major Rocha reconhece não ser por falta de ajuda do Gladson que a Segurança não conseguiu transmitir para a população a sensação da paz prometida. O Rocha é o grande comandante da Segurança, é Oficial da PM, e sabe que a população está com medo.

SEM NOME EM JOGO

O Rocha sabe também que está jogando todo o seu capital político na gestão da Segurança.

NÃO ACABA, MAS INIBE

Não sou especialista em Segurança Pública, mas a presença policial constante nas ruas pode não acabar a criminalidade, mas serve como um vetor de inibição. Sem a presença da autoridade o bandido se sente à vontade. Certa, pois, a decisão de tirar todos dos quartéis.

ANOTEM PARA CONFERIR

Mesmo com a derrota, o Jorge Viana continua a maior liderança do PT. Mas, anotem para conferir: não será candidato à PMRB. JV sonha alto e trabalha para construir uma volta ao Senado. Esta questão que seria favorito para a PMRB, não é matemática, também, era favorito disparado ao Senado e perdeu. E sabe que o petismo não recuperará a sua força em 2020.

FARSA COMEÇA CAIR

Começou a cair para o terreno das gravações editadas os diálogos entre o Sérgio Moro e os Procuradores da Lava Jato. Só um ingênuo para não ver ser uma campanha contra a Lava Jato. A continuação da Lava Jato é uma barreira a que volte tudo o que foi desmontado no Brasil.

QUERIAM PALMAS?

O Canal da Maternidade é um dos maiores esgotos a céu aberto da Região Norte. Despeja toda série de dejeto putrefatos in natura no Rio Acre, cortando boa parte da cidade. E ainda queriam que o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, saindo tecendo elogios.

É EXIGIR MUITO

É exigir muito para alguém que sentiu o fedor de merda e sair tecendo elogios.

BELA DE UMA PORCARIA

No final do governo passado o DEPASA rasgou a rua principal do Tropical e deixou um estirão de barro ondulado e o problema persiste. O pior é que, quem vem pagando o pato é a prefeita Socorro Neri. Todo mundo que vê o problema fica a pensar ser de competência da PMRB de consertar o estrago, o que não é verdade. O desgaste acaba sobrando de graça para a prefeita.

DINHEIRO NA PRAÇA

O governo e a prefeitura estão antecipando o pagamento de julho dos servidores. Positivo.