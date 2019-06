Sandra Asfury renuncia ao cargo de vereadora de Rio Branco

No início da noite dessa sexta-feira, 28, o governador Gladson Cameli fez uma publicação por meio de seu perfil no Facebook informando que falta pouco para a ponte sobre o Rio Madeira, na divisa do Acre com Rondônia, ser definitivamente inaugurada.

“Falta muito pouco para a realização de um grande sonho”, escreveu Cameli. Segundo o governador, resta apenas a construção das duas cabeceiras da ponte, pois toda a estrutura já foi finalizada.

“Restando apenas a construção das cabeceiras para a ligação definitiva do Acre com o resto do Brasil”, comemorou o governador.

A obra possui grande importância para o desenvolvimento região. “A dependência de balsas prejudica o transporte de cargas que entram e saem do nosso estado”, finalizou Gladson.