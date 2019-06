Profissionais do Acre receberão treinamento especializado em vítimas de queimadura

A secretaria estadual de Saúde anunciou que entre os meses de julho e agosto, profissionais do Acre receberão equipes do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) do Distrito Federal e da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) para treinar atendimento especializado de vítimas de queimaduras. No futuro, a ideia é abrir um centro de tratamento de queimados no Estado.

O treinamento ficou decidido durante reunião nessa sexta-feira, 28, em Brasília, entre a secretária de Estado de Saúde do Acre, Mônica Kanaan Machado, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, e o chefe da Unidade de Queimados do HRAN, José Adorno, que também é presidente da SBQ.

“O problema com as vítimas da explosão do barco em Cruzeiro do Sul, este mês, serviu de alerta para a necessidade de termos esse atendimento especializado no Estado. Assim, evitamos recorrer para outros centros e ganhamos tempo no atendimento que as vítimas de queimaduras requerem”, explicou Mônica Machado.

A proposta, conforme a secretária, é, após orientações preliminares com equipes locais, como o Samu e da área do sistema de regulação do SUS, iniciar os treinamentos presenciais, trazendo equipes especializadas para ministrar aos profissionais do Acre.

O presidente da SBQ confirmou que além do apoio ao Acre, será oferecida experiência para ajudar o Estado a desenvolver tratamento adequado para queimaduras, que é diferente de outros traumas.

Quatro vítimas da explosão em Cruzeiro do Sul foram levadas para o HRAN, em Brasília. Ontem, 28, Francisco Oliveira Rodrigues, de 70 anos, recebeu alta. A previsão é de que na próxima semana sejam liberados os outros três: José Francisco do Nascimento Neto, 48, João Oliveira da Silva, 32, e Francisco Rodrigues da Rocha, 55.