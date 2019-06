Policial frustra assalto e é baleado durante troca de tiro com bandidos em loja na Via Verde

Please enable JavaScript





O vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, reviveu um momento único de sua infância ao ter o privilégio de visitar e contar a história das irmãs Servas de Maria Reparadoras que fazem parte do Instituto Imaculada Conceição, localizada no bairro Quinze, que é uma escola e convento responsável por formar muitos homens e mulheres de destaque do Estado.

De origem católica e com costumes bem rígidos, o Instituto Imaculada Conceição atua no Acre 1956, quando o Padre Peregrino Carneiro, junto com as irmãs Servas de Maria Reparadoras também chegaram ao Acre. A área nobre e ampla, abriga também um convento que serve de refúgio e abrigo para religiosas aposentadas.

O ac24horas teve acesso as dependências da casa, conheceu a intimidade do lugar onde hoje moram algumas freiras. Em um reencontro com o passado, nosso vídeomaker que já foi aluno da escola, aproveitou o momento para levar uma colega da época para um reencontro com as irmãs.