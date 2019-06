Menino de 1 ano internado com meningite bacteriana tem melhora e sai do isolamento

Um menino de 1 ano, que deu entrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, no domingo (23), e foi diagnosticado com meningite bacteriana apresentou boa evolução em seu quadro de saúde. O garoto já saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e deixou o isolamento nesta sexta (28).

O menino chegou ao município acreano com os sintomas da doença, mas é de Ipixuna (AM). Ele foi encaminhado para a cidade onde foram realizados os exames que confirmaram que ele estava com meningite. Depois de ficar quatro dias em isolamento na UTI, o paciente foi transferido para uma enfermaria e já está recebendo visitas de familiares.

De acordo com o coordenador de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Nicolau Abdalah, que acompanha o tratamento do menino, o médico que cuida da criança informou que, mesmo com a melhora apresentada, ele ainda não tem previsão de alta, pois continua sendo medicado para a meningite.

“A criança está bem e já conversa, o médico está aguardando ela tomar mais algumas doses da medicação para encaminhar ela para a capital, porque ela foi diagnosticada com cardiomegalia, que é o coração crescido. Mas, o problema no coração não tem nenhuma relação com a meningite”, afirmou Abdalah.

A Secretaria de Saúde confirma que cinco casos suspeitos de meningite já foram investigados em Cruzeiro do Sul no primeiro semestre deste ano. Desses, três foram confirmados e dois não deram resultados positivos. Segundo ele, os casos descartados foram de pacientes que tiveram sintomas em Cruzeiro do Sul.

Dos casos confirmados, dois foram de pacientes de Tarauacá (AC) para tratamento no Hospital do Juruá e foram a óbito. O outro diagnóstico positivo é do menino de Ipixuna (AM) que está em tratamento.

Mazinho Rogério – G1 AC