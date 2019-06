Gari é ferido com um tiro em frente de casa, na Baixada da Sobral; polícia investiga o caso

O consumidor que estiver em débito com o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), terá nova oportunidade de parcelar sua dívida. A resolução que instituiu o novo programa de parcelamento de dívida no âmbito do órgão já foi autorizada pelo Conselho Superior da Agência Reguladora Dos Serviços Públicos do Acre (Ageac).

O Programa Regularize abrange todos os débitos dos usuários referentes ao consumo de água, esgotamento sanitário ou qualquer outra prestação de serviço vencidos até o dia 25 de junho de 2019, podendo ser pagos à vista ou negociados em até 60 parcelas. Os débitos em procedimentos judicializados poderão fazer parte do programa.

O consumidor poderá pagar seus débitos à vista ou de forma parcelada, com desconto de até 95% sobre encargos e multas, conforme tabela definida na resolução que autoriza a instituição do programa.

Para aderir ao programa, o consumidor poderá se dirigir ao Depasa na Organização de Centrais de Atendimento (OCA), bem como nas agências do Depasa no interior do estado, a partir do dia 4 de julho. “Até esta data estaremos preparando o sistema e organizando as equipes para o atendimento ao usuário que for às unidades para negociar seus débitos”, informa o presidente do Depasa, Zenil Chaves.

A adesão poderá ser efetuada até 31 de dezembro de 2019. Para efetiva contratação do parcelamento, o consumidor deverá atualizar e regularizar seus dados cadastrais no sistema de gestão comercial do Depasa.