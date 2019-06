Em posse de Luis Cunha, vice-governador promete apoio aos empresários do Juruá

A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, segundo maior município do Acre, tem um novo presidente. O empresário Luis Antônio da Cunha, foi empossado na noite desta sexta-feira, 28.

A posse foi realizada no dia do aniversário de 110 anos da Associação Comercial do Alto Juruá – ACAJ, que é a entidade de representação empresarial mais antiga da região Norte e a terceira mais antiga do Brasil.

A Associação Comercial funciona no mesmo prédio desde 1940. Em 2013, a sede foi restaurada, ampliada e modernizada.

O novo presidente destacou a importância de buscar parcerias para buscar o crescimento da classe empresarial na região. “Vamos dar continuidade ao trabalho já realizado e seguir em busca de dias melhores pra nossa categoria”, ressaltou Luis Cunha.

Em um estado onde o poder público ainda é maior empregador e tem papel determinante na economia como é o caso do Acre, a presença do vice-governador, Major Rocha, e sua declaração de apoio ao setor, anima os empresários do Juruá.

Rocha Citou que o governo do Estado regionalizou as licitações da saúde, educação e segurança. “Temos que ser parceiros dos empresários, responsáveis pelo desenvolvimento de nosso Estado e geradores de emprego”, citou Rocha, lembrando que tem um gabinete em Cruzeiro do Sul, onde permanecerá durante uma semana a cada mês.

A região do Juruá, inclusive, já tem algumas demandas específicas que negocia com o governo, como o parcelamento do REFIS em até 120 meses. Rocha se comprometeu que a gestão dará uma resposta o quanto antes.

A posse contou ainda com as presenças do presidente da Associação Comercial do Acre, Bento Celestino e do vice prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Além da gestão do setor empresarial em Cruzeiro do Sul, a Associação Comercial também desenvolve ações filantrópicas. Por meio do Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel – CEANOM, são oferecidos cursos pessoas de baixa renda.