Visitas íntimas e familiares estão suspensas nos presídios do Acre após sinalização de rebelião

Cores, sabores e muita diversão. Para os apaixonados por festas juninas, uma boa notícia: a prefeitura de Rio Branco abre oficialmente o Circuito Junino 2019 nesta sexta-feira (28). A chegada dos arraiais movimenta a economia e a culinária local. Há quem espere o ano inteiro pela oportunidade de saborear uma bela canjica, ou apenas decorar a mesa do lanche com uma bela toalha quadriculada. São tradições simples, mas que têm todo o afeto do acreano.

Os pequenos e micro empresários da capital já se especializaram na arte da gastronomia junina. Esta época proporciona um aumento significativo nas vendas e por conta disso, uma variedade deliciosa no cardápio de cada barraquinha de comidas típicas das festas de São João.

São bolos, uma infinidade de receitas usando milho verde, caldos e doces. Entre tanta variedade, ainda existem as alternativas saudáveis de comidas típicas. Para quem não quer sair da dieta, nutricionistas recomendam cuidados no consumo das receitas de forma saudável e sem culpa.

Há ainda a possibilidade de focar numa alimentação balanceada também nesta época, mesmo sendo um tempo de festividades mais propensas a exagerar na ingestão de alimentos não saudáveis. “É preciso ter moderação no momento de consumir as receitas e, se possível, deve-se optar por opções caseiras. Dessa forma, a preocupação é menor com o teor de sódio, açúcar ou gordura que estarão presentes nos alimentos”, afirma Tamiris Oliveira, da Cia. da Consulta.

Confira as comidas de festa junina que podem ser saudáveis:

Milho verde – Consuma assado ou cozido e é importante economizar no sal ou na manteiga.

Pinhão – Além de ser naturalmente muito saudável, deve ser cozido somente em água.

Pipoca – Existe uma maneira de deixar essa receita mais saudável. Em casa, prepare o milho no micro-ondas com a tampa própria do aparelho doméstico e deixe de 2 a 4 minutos em potência alta. Depois, acrescente pouca quantidade de sal.

Arroz doce e Canjica – Cereais com fonte de carboidrato. Se forem preparados, por exemplo, sem leite condensado e com menos açúcar, podem ser bem nutritivos.

Vinho quente e quentão – São calóricos porque contém álcool e grande quantidade açúcar, por isso, vale a pena moderar no consumo. Quem quiser uma alternativa, pode prepará-lo, em casa, sem álcool, usando gengibre, casca de laranja, sucos de frutas e especiarias, como canela e cravo-da-índia.

Circuito Junino

Este ano, o Circuito será dividido em três fases. Nesta primeira etapa, serão três dias (28, 29 e 30) intensos de pura alegria na Praça Céu das Artes, situada no bairro Cidade Nova.

O público vai poder prestigiar a apresentação de 10 Quadrilhas Juninas, a começar nesta sexta. O evento inicia às 18 horas e encerra por volta das 22h30. É prometido um verdadeiro espetáculo na arena dos folguedos durante os três dias de festa.

quitutes, decoração a caráter e bastante colorido devem atrair grande número de público. Cada quadrilha apresenta um tema distinto, após meses de preparação. Hoje, se apresentam a Quadrilha da 3ª Idade do Sesc, Quadrilha C.L Na Roça, Quadrilha Amor Junino e ainda vai ocorrer a escolha da Realeza Junina.

Amanhã, 29, dançam mais quatro ligas juninas, a Malucos Na Roça, Explosão Caipira, Explode Coração e Assanhados na Roça. No último dia de Circuito desta primeira etapa, marcado para o domingo, dia 30, estarão as quadrilhas Matutos Na Roça, Junina Pega Pega, Escova Elétrica e Sassaricando Na Roça.

O Circuito Junino é realização pela prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e a Liga de Quadrilhas do Acre (Liquajac).

Arraial do Sesc

Outra opção de festa típica deste mês de junho em Rio Branco é o tradicional Arraial do Sesc. O evento também começa nesta sexta-feira, 28, às 18 horas, no Sesc Bosque, e termina no dia 30 de junho.

Este ano, o Arraial do Sesc completa 35 anos de existência, atraindo sempre pessoas de todos os bairros da capital e também de municípios próximos. Lá, o evento vai contar com barracas de comidas típicas, apresentações de quadrilhas e danças folclóricas, parque infantil, cantinho da cultura, bingos e brincadeiras tradicionais, além de muita música.

Arraial Cultural

O Arraial Cultural também começou nessa quinta-feira, 27 e segue até o dia 30, na Gameleira. Este ano, a festa traz o tema “Tradição e Gerações”, e vai contar com apresentações de grupos de quadrilhas, além de shows regionais, bingos e as tradicionais barracas de comidas típicas.

Fotos: Sérgio Vale