Saiba como comprar passagens de ida e volta de Rio Branco para São Paulo em 12 vezes sem juros

As companhias que operam no Acre lançaram na noite desta quinta-feira (27/06) uma promoção imperdível de passagens aéreas. Nos voos diretos da LATAM de Rio Branco para Guarulhos, na Grande São Paulo, é possível comprar os bilhetes de ida e volta por apenas R$ 628, valor com as taxas incluídas. Além de ser um preço promocional, esse valor pode ser parcelado em 12 vezes sem juros desde que a parcela não seja inferior a R$ 60. (Veja na imagem abaixo).

Quem está em São Paulo também encontra passagens para o Acre por R$ 628 para viagens nos meses de agosto, setembro e outubro, exceto nos feriados. Nos voos da Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, para viagem durante o dia, as passagens de ida e volta por R$ 417,73. Já quem está em Cruzeiro do Sul pode viajar para a capital pagando pelos bilhetes de ida e volta a quantia de R$ 394,45. Esses valores podem ser parcelados em três vezes sem juros.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Rio Branco para Manaus vendidas por R$ 662,22, com opção de parcelamento em 12 vezes sem juros. Da capital acreana para o Rio de Janeiro encontramos passagens de ida e volta por apenas R$ 762. Nesta promoção você encontra passagens para Maceió por R$ 951. Todos esses exemplos já estão com as taxas incluídas,

Os hotéis também lançaram uma promoção que garante descontos de até 40%. A compra as passagens aéreas baratas poderá ser realizada até às 23 horas de domingo (30/06), mas a dica é garantir logo a sua viagem.Os assentos promocionais podem acabar a qualquer momento. Boa viagem.

Passagens de ida e volta com taxas incluídas nos voos do Acre

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 417

Garanta aqui as passagens de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 394

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para São Paulo por R$ 628

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Manaus por R$ 662

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Porto Velho por R$ 712

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Brasília por R$ 692

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Rio de Janeiro por R$ 762

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Porto Alegre por R$ 829

Garanta aqui as passagens de Rio Branco para Maceió por R$ 951

REGRAS DA PROMOÇÃO: As ofertas estão disponíveis para viagens entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2019, exceto nos feriados deste período. Os preços citados neste texto são por pessoa e estão com as taxas de embarques incluídas. O número de assentos promocionais é limitado. Por isso, os preços podem sofrer alterações quando você for pesquisar. A compra das passagens poderá ser feita até às 23 horas de domingo(30/06).

FONTE: TUDO VIAGEM