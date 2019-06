Justiça e Cidadania: moradores do bairro Cidade do Povo recebem atendimentos

Atendimentos jurídicos, orientações sobre assuntos ligados à área e muita prestatividade definem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB/AC) na segunda edição do projeto “Justiça e Cidadania”. Idealizado pela Defensoria Pública do Estado (DPE), Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) e Ministério Público (MP/AC), a ação foi realizada nesta sexta-feira, 28, na Escola Técnica Campos Pereira, localizada no bairro Cidade do Povo, durante todo o dia.

Por meio da Comissão de Ação Social, a Ordem levou uma equipe de 10 advogados para dar apoio nas áreas previdenciária, criminal, cível e familiar à população do Cidade do Povo e bairros próximos. A qualidade dos serviços prestados pela OAB/AC foi aprovada por quem precisou da instituição para resolver alguma pendência jurídica ou tirar dúvidas. A dona de casa Maria Alves Martins, moradora do bairro, procurou o grupo de juristas para atendimento e orientação, na tentativa de resolver assuntos sobre sua aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela disse que foi bem recebida pela equipe e avaliou como excelente a qualidade do atendimento ofertado.

“De 1 a 10 dou nota máxima para essas pessoas que me atenderam. Apesar de não ter conseguido resolver meu problema relacionado ao INSS, porque são questões que preciso ir até o órgão para solucionar de vez, eu fui muito bem orientada pelos advogados. Acho muito boa essa ação por mim, isso seria feito muitas vezes”, declarou Maria.

Membra da Comissão de Ação Social da Ordem, a advogada Gicielle Rodrigues destacou que a ação feita pela Seccional é a concretização do cumprimento do papel em defesa dos direitos da população acreana e uma maior aproximação da entidade com a comunidade. De acordo com ela, a grande maioria dos problemas levados aos advogados que receberam os moradores do Cidade do Povo e bairros adjacentes foram solucionados.

“As pessoas saíram do nosso posto de atendimento bastante satisfeitas porque tiveram seus problemas resolvidos ou as dúvidas elucidadas. É muito bom fazer parte da OAB Acre e ver que ela pode levar mais uma vez assistência social gratuita ao cidadão, para garantir o cumprimento dos direitos reservados a ele. O sentimento é de bastante alegria e muita felicidade de poder estar na condição de advogada, servindo a sociedade e contribuindo com o bem-estar dela”, disse Gicielle.