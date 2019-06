Internauta publica vídeo de ônibus que mais parece uma “maria-fumaça” e reclama da falta de fiscalização

Clécio Pontes é um internauta que gosta de fazer conexões interessantes e na manhã desta quarta-feira (26), ele fez uma bela analogia entre a retirada pelo presidente Bolsonaro do decreto das armas com mais um furto da espada da estátua de Palácio de Castro no centro de Rio Branco.

“O povo brasileiro perdeu o direito da posse de arma no senado federal fomos desarmados em Brasília, assim aconteceu mais uma vez com nosso querido Plácido de Castro que também foi desarmado no centro de nossa capital, é a sociedade desarmada lá e ele cá.”