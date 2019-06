Idosos morrem em acidente com caminhão na BR-364

Os prefeitos José Barbary (de Porto Walter) e Isaac Piyãko (de Marechal Thaumaturgo), decretaram situação de emergência em suas cidades por conta da suspensão do abastecimento de combustíveis. Escolas e unidades de saúde rural estão sem aula e atendimento.

O problema veio à tona, após o acidente envolvendo uma embarcação que transportava de maneira irregular gasolina para Marechal Thaumaturgo vitimando 18 pessoas, cinco delas indo à óbito, no último dia 7.

Sem estradas e com acesso somente pelo Rio Juruá as cidades que recebiam combustíveis carregados em caixas d´água de mil litros, tiveram essa atividade suspensa pela Capitania dos Portos da Marinha do Brasil.

“As dificuldades começaram com as vítimas que são do nosso município. Agora com a suspensão do abastecimento tivemos que parar a limpeza pública, os atendimentos de saúde e do transporte escolar na zona rural” disse o prefeito Isaac.

Técnicos da agência nacional de transportes aquaviários (Antaq) estiveram na região determinando o fim da atividade com embarcações de madeira. Apenas balsas com compartimentos duplos poderão fazer a distribuição de combustíveis. Um porto adequado também será construído para o abastecimento.

O Instituto de Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul acompanha as ações de regularização dos serviços.