Governo do Estado do Acre lança Plano Agroflorestal 2019

O lançamento do Plano Agroflorestal 2019 ocorreu nesta sexta-feira, 28, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac). Para a presidente do Sindicato da Indústria Madeira do Acre (Sindusmad), Adelaide de Fátima, “um dia histórico para o setor agroflorestal acreano”.

A ocasião contou com a presença de empresários dos setores moveleiro, cerâmico, florestal e agropecuário que acreditam neste novo ciclo da economia do Acre compareceram em peso para prestigiar o evento. “Em anos anteriores, recebíamos esse documento durante o inverno e éramos prejudicados por conta dos nossos ramais que não dão tráfego para nossas carretas e, agora, teremos o verão todo pela frente para trabalhar”, explicou Adelaide.

Entre eles estava Luís Artur Grams, proprietário de uma madeireira no município de Sena Madureira. O empresário comemorou a agilidade para obter a licença e afirmou estar animado com o aceno do governo em modificar a legislação ambiental com o objetivo de fortalecer e alavancar toda a cadeia que envolve o setor florestal.

Para o governador Gladson Cameli, a burocracia não atrapalhará o desenvolvimento econômico e social do Acre. O chefe do Poder Executivo está otimista com as mudanças que estão em curso.

“A presença de todos vocês aqui nos indica que estamos no caminho certo. Tenho certeza que, juntos, estamos elaborando aquilo que é o melhor para o nosso estado, vamos buscar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente porque isso é possível”, destacou Cameli.

Entrega de licenças

Também foram entregues 171 licenças ambientais que contemplam áreas como a agricultura, agroindústria, manejo florestal madeireiro, suinocultura, piscicultura, uso alternativo do solo, obras de infraestrutura, transporte, serviços e indústrias madeireiras e de transformação.

Somente para o setor florestal foram autorizados 20 licenciamentos. Isso corresponde a uma área superior a 13,6 mil hectares com capacidade de exploração de 231 mil metros cúbicos de madeira. Desta forma, a expectativa é que 2,9 mil empregos diretos sejam gerados em todo o estado.

Na área de infraestrutura estão garantidos licenciamentos para a melhoria e construção de aeródromos, esgotamento sanitário, anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, contenção e estabilização de encostas, urbanização de bairros, entre outros.