Gladson quer licitar jatinho para ficar a sua disposição e gasto pode chegar a R$ 300 mil por mês

Um edital de licitação que foi publicado no Diário Oficial na última terça-feira, 25, informa que o governo do Acre pretende alugar jatinho para que o chefe do Palácio Rio Branco, Gladson Cameli, cumpra as suas agendas no interior do Acre e fora do Estado.

De acordo com o documento, o Estado pretende adquirir Serviços de fretamento de Aeronave Executiva Birreatora a Jato, para transporte de pessoal, com tripulação, combustível e todos os demais custos e encargos referentes a essa atividade. Esse jatinho teria capacidade de transportar até oito pessoas e seria semelhante a aeronave do astro da seleção brasileira e do PSG, Neymar.

O governo pretende contratar a aeronave para prestar o serviço por 24 horas em um mês, totalizando em um ano 288 horas de voo. Segundo apuração de ac24horas, o valor da hora/voo neste tipo de avião custaria cerca de R$ 13 mil, o que totalizaria um gasto mensal de aproximadamente R$ 360 mil por mês e quase R$ 4 milhões em um ano. O documento revela ainda que a licitação teria sido autorizada pela Casa Civil do governo do Acre e a fonte dos recursos seriam próprios. O ac24horas acessou o site de licitação do governo do Acre e o edital consta no sistema.

A porta-voz do governo do Acre, jornalista Mirla Miranda, informou ao ac24horas que o edital de licitação para registro de preço visa a contratação de uma aeronave, para ser utilizada em caso de necessidade do governo. “Importante ressaltar que, o sistema de registro de preço não obriga a contratação por parte da Administração Pública. Assim, não há serviço contratado ( já que sequer é necessário orçamento para o RP). Também reforça-se que o serviço, caso utilizado, será utilizado por hora de vôo”, explicou.

Essa seria a primeira vez que um chefe do executivo do Acre teria a disposição uma aeronave. Nas gestões passadas e até mesmo no início do atual governo, Gladson, secretários e servidores do Estado viajam por meio de aquisição de passagens aéreas nas companhias que atuam localmente.

A disponibilização do edital deve acarretar pressões de setores políticos e empresarias que reclamam que até o momento o governo do Estado não disponibilizou nenhuma licitação para as grandes obras e serviços.

ACESSE O EDITAL NA INTEGRA CLICANDO AQUI.