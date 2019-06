Duas vítimas de explosão em barco recebem alta no Distrito Federal

Duas pessoas que estavam internadas na Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, após explosão de um barco em Cruzeiro do Sul, receberam alta médica nesta sexta-feira (28). Os pacientes aviam chegado a Unidade no dia 13 de junho e após responderem bem ao tratamento, estão liberados.

Outros dois feridos no acidente que também estão internados no Hran têm previsão de alta para a próxima semana. Na manhã de hoje, a secretária estadual de saúde Mônica Kanaan acompanhou a liberação dos pacientes. Em conversa com o secretário do DF, Osnei Okumoto, ficou acordado um alinhamento com a equipe do Hran para uma capacitação no estado do Norte, para treinar as equipes de saúde de lá.

A visita foi guiada pelo chefe da Unidade de Queimados do Hran, José Adorno, que deu mais detalhes sobre a recuperação das vítimas. “Os dois que receberam alta estão bastante avançados em relação à cicatrização. Os outros dois ainda requerem um tratamento com protocolo de coberturas especiais na unidade. Então, retivemos eles para avaliação, e liberação será na próxima semana. Assim que estiverem em condição, vamos encaminhá-los para que os profissionais de lá continuem o tratamento”, explicou.