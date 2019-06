Bombeira mirim salva criança engasgada com bombom no município de Xapuri

Modalidade EJA é opção para finalizar os estudos

Em 2018, aproximadamente 53,4 milhões de pessoas com pelo menos 25 anos ainda não haviam finalizado o Ensino Fundamental, de acordo com a mais recente edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 40% dos brasileiros aproximadamente. Outra informação preocupante: mais da metade dessa população (52,6%) não chegou a se formar no ensino médio, o que corresponde a 70,3 milhões de pessoas.

Para não fazer parte do percentual de pessoas que não concluíram a educação básica, Witalla Vitória de Jesus, 18 anos, decidiu investir nos estudos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Colégio Delta. Quando estava no 9º ano a estudante saiu da escola. No entanto, retomou a trajetória porque tem o sonho de se qualificar enquanto profissional. “Decidi voltar para ser alguém na vida. Tenho o sonho de fazer faculdade de Direito, pois admiro a área”, afirma.

A pesquisa analisou ainda o tempo de estudo e constatou que, em termos de gênero, as mulheres estão à frente e estudam 9,5 anos aproximadamente contra 9 anos, no caso dos homens. Em geral, o brasileiro cumpre 9,3 anos de estudo aproximadamente quando são necessários, no mínimo, 16 anos para completar todos os níveis de escolaridade até o ensino superior.

Já Emily Daiane dos Santos, também 18 anos, se vê na área de saúde futuramente. Os planos são traçados agora após interromper os estudos quando estava no 7ª ano. “Preciso terminar os estudos, me profissionalizar para trabalhar. Meu objetivo é esse. Penso em cursar Medicina”, planeja a estudante que também cursa a modalidade EJA, no ensino fundamental, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes.

Bolsas de estudo para EJA – Educação de Jovens e Adultos

As duas estudantes estão tendo a oportunidade de concluir a educação básica graças às bolsas de estudo concedidas pelo Educa Mais Brasil para a modalidade EJA – Educação Jovens e Adultos. No site do programa, parceiro do portal ac24horas é possível consultar as vagas disponíveis em cada cidade e se inscrever gratuitamente.

Agência Educa Mais Brasil