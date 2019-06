Autor de atropelamento de morador de rua será investigado por tentativa de homicídio

Após divulgação de um vídeo em que um motorista aparece dirigindo uma caminhonete e atingindo um morador de rua, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (NATERA) e titular da 3ª Procuradoria Criminal, procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, pediu abertura de inquérito policial à Polícia Civil. O órgão pede que todas as providências necessárias sejam tomadas para apurar o crime de tentativa de homicídio.

“O MPAC solicitou a instauração de inquérito policial visando apurar crime, em tese, de homicídio na forma tentada, de acordo com o art. 121 e art. 14, II, do Código Penal, uma vez que os fatos registrados em vídeo apontam para esta prática delituosa”, afirma o órgão.

O caso ocorreu na madrugada de ontem, 27, na rua Maracanã, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. Nas imagens, é possível perceber que o motorista da caminhonete atingiu um morador de rua enquanto este dormia numa calçada em frente a uma igreja. O condutor saiu do local sem prestar socorro à vítima.