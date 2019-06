Alan Rick entrega equipamentos adquiridos com suas emendas

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou nesta sexta-feira,(28), os municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul e participou ao lado dos prefeitos dos dois municípios, de solenidades de entrega de maquinários e equipamentos adquiridos através de suas emendas individuais e da sua ação parlamentar junto aos ministérios em Brasília.

Em Mâncio Lima, ao lado do prefeito Isaac Lima, da vice-prefeita Ângela Valente, vereadores e comunidade, Alan Rick participou da solenidade de entrega de uma retroescavadeira para atender às necessidades do município na área urbana e rural, fruto de nossa emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil – via Sudam – e que já está em plena atividade. Também conversou com o prefeito sobre a importância de garantirmos recursos para a produção, fortalecimento da agricultura, além da construção de uma nova creche e liberação de recursos para reforma e ampliação da quadra poliesportiva do bairro Guarani, via FNDE.

Já em Cruzeiro do Sul, ao lado do prefeito Ilderlei Cordeiro e do vice Zequinha Lima, Alan Rick prestigiou a solenidade de entrega de dois ônibus escolares à comunidade adquiridos por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick do Plano de Ações Articuladas (PAR). Na próxima semana, mais um ônibus será entregue à comunidade.

Também em Cruzeiro do Sul, Alan Rick visitou as margens do Rio Juruá. O parlamentar está pleiteando junto aos ministérios do Desenvolvimento Regional e Turismo a ajuda necessária para a construção do Porto, da contenção e da Orla de Cruzeiro do Sul.

“Esta obra é fundamental o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul e além de valorizar a cidade, a contenção do Rio Juruá é uma questão de segurança e dignidade para a população”, destaca o deputado que visitou ainda unidades de saúde que estão sendo beneficiadas com recursos de um milhão de reais, desde o início do seu primeiro mandato, para incremento das ações básicas de saúde.