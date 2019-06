Aberta oficialmente a temporada de festas juninas em Rio Branco

O vice-governador Major Rocha (PSDB) e o pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Progressistas, Luziel Carvalho, protagonizaram um verdadeiro bate-boca pelo WhatsApp. O motivo da arenga seria pelo tucano declarar apoio ao ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, que apareceu liderando a última pesquisa de intenção de voto do Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta, para a disputa da prefeitura de Rio Branco.

De acordo com apuração do ac24horas, o grupo ligado a Luziel seria responsável por espalhar vídeos-montagens nas redes sociais ligando Minoru ao episódio em que uma bíblia foi queimada na Universidade Federal do Acre, em 2015. Alguns desses vídeos foram espalhados num grupo de WhatsApp em que Rocha e Luziel estão e isso fez com que o vice-governador questionasse as atitudes do pré-candidato progressista.

“Lamentável a falta de respeito e habilidade política. Nunca mandei ou fiz qualquer imposição ao seu partido. Aliás, quem disse que o Minoru era um bom candidato foi o próprio Gladson. Quanto a mim, apenas disse do meu desejo de ter o PP na nossa coligação, as pesquisas mostram que temos os dois nomes mais bem avaliadores. De resto desejo a você boa sorte e espero que estejamos juntos num eventual 2° turno”, disse Rocha a Luziel em uma mensagem privada no WhatsApp ao qual ac24horas teve acesso.

Em resposta, Luziel respondeu: “O PP terá candidato amigo e eu serei esse candidato”. Rocha rebate dizendo que é um direito de Luziel e nunca questionou isso.

Incomodado com a postura de Rocha, Luziel afirma que Rocha busca um petista para ser candidato do PSDB. “Me admiro sua postura, lutou tanto contra o PT e hoje busca um petista para ser candidato pelo seu partido. Isso é um gesto de ingratidão da sua parte, se hoje você é vice governador e o Gladson governador do Acre foi porque eu também dei minha contribuição na campanha, que você bem deve lembrar de quantas caminhadas fizemos juntos. Fui o único gestor público Federal a ficar 45 dias de férias para me dedicar inteiramente a campanha de vocês e o MINORU o que fez para vc está nesta função hoje?”, questionou.

Pavio curto, Rocha retrucou. “Quanto a escolha do PSDB, ela não lhe diz respeito. Ou vc se julga no direito de decidir pelo meu partido? Me diga quem desse nosso grupo nunca foi PT? Digo que nem eu e muito menos a Mara fomos. O resto você sabe. Então não me venha com essa conversa furada de que Minoru é ex-petista”, respondeu o vice-governador.

Luziel afirma que a única pessoa que está se viabilizando pelo Progressistas é ele e que conta a bênção do governador, da senadora Mailza e de toda a cúpula do partido. “Não faço nada as escuras. Minhas coisas sempre foram feitas as claras”, disse o progressista.

Rocha responde mais uma vez Luziel afirmando que Minoru e Mara, que aparecem em primeiro e segundo lugares na últimas pesquisa de intenção de votos, tem luz própria. “Minoru e Mara tem luz própria, as pesquisas mostram isso. Mas ainda assim lhe desejo boa sorte e espero estarmos juntos num eventual 2° turno”, escreveu.

Com a resposta de Rocha, Luziel encaminha uma série de vídeos para o vice-governador mostrando o episódio da bíblia queimada na Ufac e Rocha rebate: “amigo, isso não é correto. Procure viabilizar sua candidatura pelo seu partido, apresente suas propostas. Os ataques a mim, ao PSDB e ao Professor Minoru não constroem”, pontuou.

Em determinado momento da conversa, Luziel afirma que aprendeu com Rocha a ter lado. “Meu comandante deixa eu te falar eu aprendi com vc que na política temos lado, quando foi para derrubarmos a frente popular vc usou de todas a forças, e eu não estou aqui inventando nenhuma mentira isso foi um fato que ocorreu, e quem me enviou esse vídeo foi um pastor da assembleia de Deus indignado por saber que existe a possibilidade de o Minoru ser candidato por um partido de direita”, disse Progressistas enfatizando ainda que ele não tem explicar nada a ninguém, mas sim Minoru. “Por tanto, não sou eu que tenho que explicar nada a ninguém, mas sim ele que à época era reitor da UFAC. Pergunte para sua irmã a época jornalista que apresentou a matéria se trata-se de uma mentira? Ou se é um fato verídico”, escreveu.

Para provocar Luziel, Rocha enviou um arquivo para ele mostrando que o atual progressista já foi comunista nas eleições municipais de 2012. Na ocasião, Luziel foi candidato a vereador pelo PCdoB e obteve pouco mais de 400 votos. “Também não estou inventando nada. Mas acho que essa conduta não constrói, Quem me mandou isso foi um amigo que está acompanhando suas postagens”, disse Rocha.

Ao visualizar a imagem, Luziel responde: “Perfeito, não sou homem de fazer as escondidas. Somente repassei os vídeos recebidos. Meu comandante eu vim da sua escola passei pelo PSDB e aprendi como ganhar na garra. Quem vai para a chuva é para se molhar. E essa batalha só está começando. Serei prefeito de Rio Branco ano que vêm”, enfatizou.

“Guerra se trava contra inimigos, penso que esse não seria o caso. Mas parece que vc já escolheu seus inimigos, boa sorte”, respondeu o tucano.

Luziel volta a insistir e afirma que “petista bom é petista derrotado” e Rocha rebate “concordo, a mesma coisa digo de comunista”. Luziel retruca: “tenho lado amigo. Isso é inquestionável. Sempre defendi e defenderei meus posicionamentos doa a quem doer. A diferença é que não me escondo por trás de ninguém e sempre mostro a cara”, finalizou o progressista.

Rocha finaliza a arenga afirmando que também tem lado. “Sim, também tenho lado. A nossa diferença é que sempre fui desse lado. Mas tranquilo, acho que todos têm o direito de mudar de ideia ouvir partido. Por isso respeito a sua mudança e a mudança do Minoru”.