A baixaria começou!

A baixaria já começou! Sem dúvida alguma o professor Minoru Kinpara é um dos melhores quadros políticos que vai surgindo no Acre com a renovação que se faz necessária. É uma pessoa íntegra, acima de qualquer suspeita. Firme no caráter. Mas, mas e mas…a baixaria contra ele já começou. A fogueira das reputações foi acesa. Mentiras, calúnias, injúrias são as armas para tentar destruir a imagem do bom gestor que transformou com tanta luta e sacrifício a Universidade Federal do Acre (UFAC). Tem a humildade de reconhecer (sempre) que teve a ajuda de profissionais abnegados.

Trabalha em equipe e nunca se colocou como salvador da pátria, muito menos um político falastrão, populista. Temos que ter a responsabilidade de preservar seu nome. Dele e de outros que se apresentem para disputar as eleições municipais. Não é certo, não é justo! A população não pode ser privada de bons candidatos, de bons debates. De escolher o melhor para a prefeitura, e os melhores para a Câmara Municipal. O povo merece isso! Sinceramente espero que o professor Minoru não desista, nunca! A sua candidatura é importante para o processo democrático que se inicia agora. As disputas eleitorais precisam ser balizadas pelo respeito, equilíbrio, moderação e pela ética.

. Algumas pessoas insistem em dizer que o ex-senador Jorge Viana será candidato a prefeito nas próximas eleições e. o Marcus Alexandre vereador

. Não creio, mas todos têm direito em opinar politicamente!

. Conversei ontem com uma das figuras de proa da oposição no Acre, que nunca foi PT e ajudou na construção da vitória do governador Gladson Cameli, dos senadores, deputados federais e estaduais.

. Demonstrou certa decepção, mas aposta numa virada do Gladson.

. Afirmou que se o governo continuar essa fábrica de crises, brigas e escândalos por cargos lideranças petistas como Jorge Viana voltam a arena política mais rápido do que se imagina.

. Em Minas Gerais a Polícia Federal está no laranjal do PSL.

. Líderes do partido já encamparam o mesmo discurso do PT:

. “A investigação é seletiva, querem prejudicar o partido do presidente, querem acabar com o Bolsonaro.

. Faz favor, Carlucho!

. Vereador de Epitaciolândia, que não simpatizava muito com o prefeito Tião Flores (PSB), me encontra e vai logo dizendo:

. “O Tião Flores vai ganhar de novo”!

. É muito cedo para contar com o ovo na galinha!

. Já vi candidatos muitissimamente bem avaliados passar as festas de final de ano em Manacapuru, no Amazonas.

. Tudo depende da construção política, dos apoios certos, dos compromissos honrados e da sinceridade estampada no rosto.

. O vereador Artêmio Costa está deixando o PSB pela porta da frente por questões pontuais, ideológicas.

. Conversou com a prefeita Socorro, o ex-deputado federal César Messias, as executivas Estadual e Municipal.

. Porém, vai esperar abrir a janela prevista na legislação para não correr o risco de perder o mandato; dará uma guinada para a direita!

. Deverá migrar para o DEM!

. O Artêmio é boa gente, mas não pode sair fora do tempo porque a coligação pode querer o mandato.

. Como dizia a mãe do Tartufo:

. Em política não confie nem na sombra que ela pode te enganar!

. Na verdade, estamos vivendo uma era ruim de políticos traidores, ingratos, corruptos, cegos , egoístas, soberbos, amantes de si mesmos.

. Por isso, o eleitor vai pra cima tomar dinheiro nas eleições, fazer o cara (ou a cara) gastar o que roubou nos quatros anos.

. Uns roubam escancaradamente, outros sofisticadamente!

. Mas, a fatura vem com juros e correção monetária!

. É como diz a Maria Rosa:

. “Deus não falha, não tarda e só escreve por linhas certas”!

. A Rosa está jejuando para o Lula ser solto.

. Segundo ela, que é pobre, nunca um pobre viveu tão bem e tão feliz como nos governos Lula lá!

. Vai trabalhar Rosa porque nada do foi será, de novo, do jeito que já foi um dia!

. O Lula tá velho e cansado…

. Mas vai casar!

. Vai fazer o café, Rosa! Olha que o leite está fervendo e vai derramar no fogão!

. Essa Rosa…

. Uma boa sexta!