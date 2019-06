Sena Madureira reafirma parceria com a Ufac e ajusta novo curso superior ao município

Visando a promoção de mais educação de qualidade e conforto à comunidade estudantil do município de Sena Madureira, a prefeitura, por meio da secretaria municipal de educação, está finalizando as fases de reunião para conseguir ofertar um novo curso superior ainda este ano. A proposta, segundo Mazinho Serafim, é realizar um vestibular para selecionar os novos acadêmicos, que devem começar a estudar já no segundo semestre de 2019. “Nossa gestão está reforçando a parceria que já temos com a Universidade Federal do Acre (Ufac) para que assim possamos oferecer mais cursos ao nosso município”, assegura.

As tratativas com a Ufac se encaminharam com uma reunião ocorrida nessa quarta-feira (26). A educação do município já iniciou o processo para enviar à Universidade o pedido de interiorização de mais cursos em Sena Madureira. “Muito em breve vamos retomar esse encontro para somente formalizar os termos do convênio para continuar a ação de interiorização com a oferta de um curso de licenciatura com previsão de seleção para o segundo semestre de 2019”, afirma o diretor do Programa de Interiorização da Ufac, Mark Assem.

Esse processo permite que os cursos da Universidade saiam do Campus sede para o interior do Estado. Recentemente, a prefeitura do município ofertou, por meio da parceria com a instituição, cursos de licenciatura em Geografia e História, que inclusive já finalizaram.

Para o vice-prefeito do município, a atual gestão trabalha para dar continuidade e manutenção dessas ações na cidade. “A ideia é trazer pelo menos mais um curso através de um vestibular para ser oferecido à comunidade local. Vamos o mais rápido possível enviar um documento fazendo a solicitação desse curso e enviar para a Reitora. Iremos assinar um novo convênio para que esse curso seja ofertado ainda esse ano”, garante Gilberto Lira.

Mazinho Serafim tem buscado a vinda de outros cursos para o município, pois entende a dificuldade das famílias em enviar seus filhos para estudar fora. Agora, eles possuem a oportunidade de estudar sem sair da cidade. “Estamos tentando, junto com nossa bancada, que a Ufac possa ofertar novos cursos no município, para que as pessoas tenham oportunidade de escolher o que cursar”.

A ideia é autorizar o início de um novo curso no segundo semestre de 2019. Um documento será enviado ainda esta semana para a reitoria da Ufac. “É com uma felicidade imensa que reafirmamos essa parceria com a uma instituição tão importante de nível superior. Vamos formar mais 50 profissionais, que futuramente, poderão ser contratados pela própria prefeitura. O curso será bem vindo para nossa comunidade que sonha com a formação em nível superior”, diz o secretário de educação, Altermir Lira.