Quinta será de tempo instável no Acre

De acordo com a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o clima em todo o Acre nesta quinta-feira, 27, será de instabilidade. Isso porque muitas nuvens devem se formar no céu e deixar o clima instável.

O tempo pode oscilar de parcialmente nublado a nublado no centro-leste do estado. Ainda há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em todo o Acre.

Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 21°C e máxima de 29°C.