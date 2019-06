Meire Serafim inaugura projeto que educa jovens através do esporte

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) inaugurou um novo projeto de sua gestão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Trata-se do plano “Fazendo a Diferença – De Mãos Dadas com o Povo”, uma ação que busca levar educação, esporte e lazer aos que mais precisam e tem como pilares a caridade, a bondade, a Fraternidade e, sobretudo, a mudança de vidas através do amor, como afirma a própria parlamentar.

“Nossa gestão tem valorizado ações sociais, pois entendemos que assim levaremos nossa população a uma melhor educação e qualidade de vida. Boa parte de nossa juventude esteve reunida em prol de um futuro de sucesso”, disse a deputada.

O projeto realizou suas primeiras atividades no último domingo, 23, na pracinha do bairro Bosque, no município de Sena Madureira, e envolveu dezenas de crianças e jovens por meio do esporte. A proposta é levar as atividades do projeto para demais cidades e comunidades acreanas. “Quero estar ainda mais perto da realidade das pessoas mais simples. Mais do que isso, quero que sintam minhas mãos estendidas em direção aos corações de vocês. Este é o meu lugar”, garante Meire.

Participaram mais de 10 times de crianças dos mais variados bairros de Sena Madureira. O prefeito do município, Mazinho Serafim, destacou que a prefeitura local também enxerga seu povo como prioridade e ressaltou a parceria da cidade com o parlamento acreano em favor dos moradores de Sena. “A deputada Meire faz questão de trazer seus projetos para contemplar nosso município, reforçando nosso intuito de melhorar a vida da nossa população”.

Meire aproveitou a oportunidade para agradecer o incentivo da cultura na vida das crianças por meio de seus parceiros no projeto, o próprio prefeito Mazinho Serafim, o amigo Nó de Pau e Adriana Melo, presidente da associação de moradores do município, a UMASEM, bem como os vereadores Raimundo Dos Anjos e Tom Barbosa e toda comunidade que compareceu para nos prestigiar. “Muito obrigada a cada criança que se divertiu, brincou e voltou para casa com um sorriso estampado no rosto. Esta é a nossa maior recompensa”, finalizou a deputada.