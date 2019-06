Juiz suspende norma da Anac que restringe porte de armas em voos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), encerra as inscrições para a 7ª edição do Copão Comunitário nesta sexta-feira, 28.

Os interessados devem se inscrever no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizado na Rua Rio Grande do Sul, bairro Aeroporto Velho, ao lado do Ginásio Coberto, nos horários de 8 às 15h.

A previsão deste ano é que 180 equipes participem, somando uma média de 3.960 atletas, que se dividirão em 373 jogos. Já a equipe organizadora contará com 540 membros de comissão técnica.

Os atletas e as equipes que desejam formalizar as inscrições devem estar atentas às seguintes orientações: a ficha de inscrição somente será validada se estiver assinada pelo presidente do bairro e pelos atletas inscritos. Caso o bairro não possua Associação de Moradores, a ficha de inscrição deverá constar a anuência da União Municipal dos Moradores de Rio Branco (UMAMRB).

Além disso, os atletas não inscritos no Cadastro de Atleta deverão apresentar ficha de cadastro com seu devido endereço preenchido. Será permitida a inscrição de até três atletas de outro bairro, desde que residente e domiciliado em bairro da mesma Regional da equipe/bairro inscrito.

Outro importante ponto é só que poderão se inscrever, no máximo, dois atletas que tenham participado nos dois últimos anos em competições oficiais da Federação de Futebol do Acre – FFAC (2018 e 2019), na categoria adulta profissional, desde que seja residente e domiciliado no bairro inscrito, obrigatoriamente informado na ficha de inscrição.

Os atletas e equipes/bairros que estiverem cumprindo penalidades do Copão Comunitário 2018, não estarão aptos a participar desta edição.

“Essa é uma importante atividade, que alcança diversos jovens e adultos de várias localidades de Rio Branco, contribuindo para o desenvolvimento do futebol local. Ao longo desses dias, estivemos em várias comunidades, levando a divulgação do Copão para que o máximo de pessoas possíveis estejam inscritas”, destaca o diretor de Esporte da FGB, Afrânio Moura.