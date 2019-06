Jovem presa na Vila Acre é liberada por não ter envolvimento com o tráfico de drogas

A jovem Aline Larissa Castro de Oliveira, apresentada em coletiva de imprensa juntamente com Efrain Humberto Rodrigues Lemes, Francemilde Muniz da Silva e Silene de Oliveira Castro, na manhã de quarta-feira (26), na Divisão de Investigações Criminais (DIC) no bairro Cadeia Velha, pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa, não foi indiciada e foi liberada pela autoridade policial.

De acordo com informações do Delegado Pedro Resende, Coordenador da DRE, na hora da prisão Aline Larissa se encontrava no local e foi trazida presa com os demais envolvidos, mas após a oitiva, o próprio Delegado a liberou por não ter envolvimento com o tráfico de drogas e a associação criminosa.

Com o compromisso de sempre informar com imparcialidade e credibilidade, informamos a todos da sociedade que a Jovem Aline Larissa é inocente.