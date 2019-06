Jovem junta dinheiro para comprar celular e tem objeto roubado

Um menino de apenas dois anos de idade deu entrada no hospital regional Wildy Viana, no município de Brasileia, na última terça-feira, 25, com sintomas de meningite. A criança está sendo transferida para Rio Branco. Segundo informações, inicialmente com o pai, identificado como Salisclécio, a criança deveria ter sido transferida desde terça, mas por falta de ambulância, sua transferência atrasou. O caso ainda está sendo avaliado, mas, segundo o pai, é grave.

Em contato com a direção do hospital, todo o trabalho que esteve em alcance da equipe médica, em relação ao caso da criança, foi realizado. Sua transferência se fez necessária devido o hospital não ter a infraestrutura necessária para realizar o tratamento.

A vigilância epidemiológica do estado já está ciente do caso e está esperando diagnóstico que ainda não é feito no hospital de Brasileia. Outra criança com suspeita da doença ficou no hospital apresentou melhoras, sendo descartada sua transferida para a capital.

Um outro paciente que estava esperando para ser transferido, teve que adiar sua ida devido a gravidade da situação da criança. As duas ambulâncias que assistem Brasiléia estão quebradas e o helicóptero está em manutenção. Estes seriam os primeiros casos registrados nas cidades de fronteira do Acre.

Com informações do Alto Acre