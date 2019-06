Homem de 51 anos é a quinta vitima fatal após explosão de barco em Cruzeiro do Sul

Mais uma vítima da explosão que ocorreu num barco no município de Cruzeiro do Sul. Valdir Torquato da Silva, de 51 anos, teve 80% do corpo queimado e morreu na madrugada dessa quinta-feira, 27, onde estava internado, no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele teve um dos rins paralisado após complicações.

Valdir é a quinta vítima fatal do acidente. Ele iria passar por um transplante de rim, mas faleceu antes da cirurgia. Morador do município de Marechal Thaumaturgo, ele deixa 16 filhos. Um de seus filhos, de apenas 4 anos, também está internado no hospital, mas apresenta significativa melhora no quadro de saúde. Sua esposa, Jucicleide Ferreira da Silva, de 42 anos, também sofreu com a explosão e se encontra internada num hospital em Goiás. Jucicleide também reage bem ao tratamento.

Ainda não há previsão para o translado do corpo ao Acre. Outras três vítimas da explosão estão fazendo tratamento em Belo Horizonte. Quatro pessoas estão internadas na Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília e uma está em Goiânia. Três pacientes já tiveram alta médica. A explosão aconteceu no dia 7 de junho às margens do Rio Juruá.