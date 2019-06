Grupo leva ações sociais para cidades do interior do Acre

A história lamentável de mais um assalto ocorrido nessa quarta-feira, 26, pode ser confundida com a situação de dezenas de acreanos. Um adolescente de 17 anos passou quatro longos anos para conseguir comprar seu primeiro celular e na noite de ontem teve seu bem roubado, enquanto caminhava pelo canal do Igarapé Fundo.

De acordo com o portal agazeta.net, o jovem havia saído de casa, no bairro Estação Experimental, para ir a escola. No momento em que ele passava pelo canal que corta a rua Isaura Parente, na Avenida Antônio da Rocha Viana, um homem se aproximou.

O adolescente tentou escapar, caminhando mais rápido, mas assim que passou por um local mais escuro, o criminoso anunciou o assalto. O suspeito ainda sacou uma arma, de acordo com a vítima, e usou de violência para com o rapaz, jogando-o no chão para tomar o celular do jovem.

“Ele chegou com uma arma de fogo, pediu para eu entrar dentro do canal, como eu não tinha como reagir, eu entrei e ele pegou meu celular”, lamentou o jovem, depois de juntar dinheiro por anos para poder comprar o aparelho.