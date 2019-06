Escola realiza caminhada pela paz no sábado

A região do Calafate é uma das mais afetadas pela sangrenta guerra entre facções criminosas que tomou conta de Rio Branco. Os casos diários de violência mudaram a rotina das famílias que moram no bairro e que, hoje, vivem com medo.

Por isso, a direção da escola estadual Almada Brito, que fica no bairro, quer chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a necessidade de se combater a violência.

A ideia é sair às ruas pedindo paz, tranquilidade e a tão sonhada sensação de segurança. Toda a comunidade escolar se prepara para uma caminhada pela paz que vai ser realizada no próximo sábado, 29.

A diretora da escola conta que a violência afeta diretamente o ambiente escolar e os estudantes sentem na pele, literalmente, o resultado do crescimento da violência. De 2018 até agora, 3 alunos da escola já foram assassinados. Um deles, já este ano.

A caminhada pela paz acontece no próximo sábado, com concentração na própria escola Almada Brito, a partir das 7 e meia da manhã.

Os estudantes já começaram a confeccionar cartazes e faixas mostrando a triste realidade que vivem e cobrando providência das autoridades.

“Os cartazes mostram o que as crianças vivem. Elas dizem que querem seu bairro de volta. A gente vive no meio da violência e queremos chamar atenção das autoridades. No último ano perdemos três alunos e até um sobrinho meu foi assassinado”, diz Ana Rosa Bispo, diretora da escola.