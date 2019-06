Em visita à FIEAC, superintendente da Sudam reafirma apoio ao desenvolvimento do Estado

O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, recebeu, na manhã desta quinta-feira, 27, a visita do titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Roberto Correia. Também participaram do encontro representantes do Conselho do Sebrae/AC, assim como o superintendente do SESI e diretor-regional do SENAI, César Dotto, e o superintendente de Operações da FIEAC e do IEL, Jorge Luiz Vila Nova.

Durante a reunião, Paulo Roberto fez questão de reafirmar o apoio da Sudam ao desenvolvimento do Estado. Ele também enfatizou a importância de ouvir as sugestões da FIEAC e de outras federações, bem como do Sebrae, para aplicação de recursos que são de suma importância para o Acre.

“Agradeço a recepção do presidente Adriano. Viemos dizer que o detalhamento desses projetos para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) e sua futura inclusão no Plano Plurianual será muito importante para os investimentos nos Estados da Amazônia e principalmente para o Acre. Tornando-se leis, esses projetos terão mais legitimidade para que consigamos os recursos inerentes a eles para aplicação em nossa região. O Acre já disponibilizou uma carteira com valor superior a R$ 1 bilhão e acredito que podemos dobrar esse número”, assinalou Correia.

O superintendente reforçou, ainda, a relevância de instrumentos como o Fundo Constitucional Norte (FNO) para apoio ao produtor, ao comércio e para a indústria do Estado. “São R$ 600 milhões, uma quantia considerável, e não podemos aplicar somente metade desse recurso. A Sudam, como executora das diretrizes de prioridade desse fundo, pode fazer um diferencial na região e iremos trabalhar com esse intuito em parceria com a FIEAC, Sebrae e outros conselhos e federações. Temos que ter um olhar para o desenvolvimento”, acrescentou.

O presidente da FIEAC diz que ficou otimista com as boas notícias dadas pelo superintendente da Sudam. “Tratamos de tudo o que interessa ao empresário acreano, sobretudo propostas que a Sudam pode subsidiar. Mas também temos uma grande responsabilidade, tendo em vista o prazo curto para formatar esses projetos. Nossa ideia é unir esforços com o governo do Estado, através da Casa Civil e Secretaria de Planejamento, e com instituições como o Sebrae, para entregarmos nossos projetos a tempo de serem defendidos pela Sudam junto ao Congresso Nacional”, salientou José Adriano.