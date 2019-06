Qualquer pessoa que for assistir aos debates na Assembleia Legislativa sai de lá, no mínimo, confusa. Pode até imaginar que foi transportada para o passado quando entrou pelas novas portas automáticas da Casa do Povo. Pensa logo estar no governo do PT. Praticamente, sem exceção, todos os deputados da base do atual governo se comportam como se o governo fosse do PT e não deles (que ganharam a eleição). Estão completamente perdidos! Como diria Shakespeare “ser ou não ser”.

Ontem, por exemplo, choveram críticas a Saúde em todo o Estado. Bem como, ao aparente total desconhecimento dos problemas por parte da secretária dra. Mônica Feres nesse cenário caótico. Outros setores do governo, como a Segurança, também são duramente criticados. A oposição (que perdeu o governo) assiste de camarote. Vê diminuído seu espaço de atuação. A crise de identidade da “situação” que continua sendo “oposição” não é apenas no Executivo (o próprio governador também mete o pau), mas extensa ao Legislativo também.

Para nós, jornalistas, que cobrimos as sessões, entalados no micro-ondas, entre um café frio e uma bolacha mofa, tudo é muito divertido. Quando a “situação” se der conta de que não é mais “oposição”, a eleição chegou. Aí, como diz o doidinho da Praça da Revolução, Inês é morta, fia. Quanto ao povo que votou na oposição para ser situação e não oposição, ao que parece, a pressão por mudança foi pouca!

. A lei e autoria do deputado Roberto Duarte (MDB) acabando com a cobrança de taxa de religação de energia e água vai sobrar para o consumidor.

. As empresas sempre dão um jeito de compensar a perda empurrando no consumidor novo artifício para ter prejuízo.

. Opinião de um psicólogo pressente a sessão.

. É simples, a lei deve ser fiscalizada e acompanhada de sansões.

. A CPI da Energisa está aí para destrinchar as irregularidades.

. Corre a notícia (ainda não confirmada) de que ex-deputado Ney Amorim deverá assumir a direção do PRB no Acre.

. Consultada sobre o assunto, a deputada Juliana Rodrigues, disse desconhecer, mas que Ney seria muito bem-vindo ao partido do bispo Macedo.

. O deputado Luís Tchê revelou na Assembleia ontem que o seu sonho é trazer a ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão para o PDT.

. Segundo ele, já fez vários convites.

. Até onde sei a Leila está cuidando da filhinha recém-nascida e assuntos políticos não estariam na sua agenda.

. A Câmara Municipal de Epitaciolândia entrou em recesso sem votar a Lei de Diretrizes Orçamentaria (LDO).

. A Mesa Diretora esqueceu…

. Como diz o Neto, ex-jogador e comentarista esportivo, “tão de brincadeira”!

. Às pressas, quiseram remendar o rombo com uma reunião para formular uma ata de votação.

. O Ministério Público, fiscal da lei, vai gostar de saber da artimanha.

. Atenção prefeitos, vereadores e ordenadores de despesas: O Senado aprovou lei que torna o crime de corrupção hediondo!

. Sabe o que isso significa: cadeia bruta, sem chances de remissão de pena!

. Banho de Sol uma vez por ano no inverno.

. Brincadeirinha…

. Agora, sério!

. O caixa dois foi criminalizado, juízes, procuradores podem ser punidos por abuso de autoridade.

. Só espero que não seja bom para criminosos.

. Consta até que depois da sessão alguns senadores denunciados já comemoravam, não quero crer!

. Como disse o Apóstolo São Paulo, I século da era cristã, (só pra não confundir com os apóstolos de hoje):

. A lei é para os infratores (os maus) e não para (os bons), obedientes, dóceis, cumpridores de seus deveres.

. Mas, o problema mesmo é o amor…

. “Pois o amor ao dinheiro é a raiz…

. “Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.”

. Essa daí é do São Timóteo, discípulo de São Paulo.

. Por isso alguns líderes religiosos são muito criticados, porque aparentam amar muito o dinheiro.

. Eu disse aparentam, Raimundinha!

. As aparências sempre enganam, dizia minha avó.

. Bom dia!