Assaltante rende moradores, rouba carro, celular e é preso no bairro Floresta Sul

Policiais Militares do 4°Batalhão prenderam na noite desta quarta-feira (26) o assaltante Marcos Vinicius Oliveira de Araújo, de 18 anos. Ele é acusado de roubar um veículo em uma residência na rua Edmundo Pinto, bairro Bela Vista. A prisão do criminoso aconteceu na rua do Artesanato no bairro Floresta Sul, na capital.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo no bairro Bela Vista. Ao chegar no local a vítima relatou aos policiais que estava chegando em casa na sua motocicleta quando foi abordado pelo assaltante que em posse de uma arma de fogo o rendeu e tentou subtrair sua moto, mas ela não funcionou.

Insatisfeito o criminoso adentrou na casa da vítima, roubou carro Fiat Pálio de cor branca e um celular, em seguida, fugiu em direção ao bairro Floresta Sul. Os policiais rastrearam o celular da vítima, que primeiramente indicou a localização no Ramal da Cooperativa de Frutas em frente ao estádio Florestão, quando os policiais se aproximaram do local, o criminoso já estava na rua do Artesanato. Foi feita uma abordagem e os PMs encontraram em posse de Vinicius um revólver calibre 38 com 5 munições e o smartphone da vítima. Em seguida os policiais se deslocaram até a primeira localização rastreada e encontraram o veículo da vítima abandonado num terreno baldio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e Marcos Vinicius foi conduzido, juntamente com o celular e o carro roubado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.