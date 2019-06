Triplica procura por vacina contra meningite nos postos e centros de saúde em Rio Branco

A noite desta terça-feira, 25, foi de pânico para os moradores do bairro Hélio Melo, mais conhecido como Sapolândia, localizado no Distrito Industrial. De acordo com relatos de moradores, no início da noite cerca de 20 adolescentes fortemente armados ligados ao Comando Vermelho invadiram a localidade para tomar o território que pertence há anos a facção rival Bonde dos 13.

De acordo com informações, a região da Sapolândia é conhecida como “zona vermelha” por abrigar ex-presidiários e ser esconderijo de drogas e armas. A região é famosa também por abrigar dezenas de esposas de presidiários, o que reforça ser “uma área sem lei”.

Segundo apurado, os invasores residem no bairro Mocinha Magalhães e usaram a Associação de Moradores para que ficar numa área de mata para invadir a Sapolândia. O bando arrombou várias casas em buscas de faccionados rivais e atiraram em várias direção. Segundo relatos, eles dispararam até contra casas onde haviam crianças.

A ação demorou cerca de 30 minutos, mas segundo os moradores a Polícia Militar foi acionada, mas não se sabe o motivo, ficou parada na entrada do bairro até os bandidos que os bandidos se evadissem. “A polícia chegou na entrada do bairro e ficou parada por alguns minutos. Ainda era possível escutar tiros dos bandidos, mas como eles estavam com pouco efetivo devem ter decidido esperar reforço, o que demorou demais”, disse um dos moradores que afirmou que está vendendo sua casa pois não aguenta mais a guerra de facção que na última semana já vitimou duas pessoas na região e feriu uma terceira.

Os moradores afirmaram ainda que assim que os bandidos se evadiram a polícia entrou no local com várias viaturas. Homens do Batalhão de Operações Especiais fizeram buscas pela região de mata, mas nenhum dos jovens armados foram encontrados.

Existe relato de que um jovem foi baleado durante a invasão, mas essa informação não foi confirmada.