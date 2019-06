TRE faz campanha nas redes sociais contra compartilhamento de notícias falsas

O dentista Sandro Jorge atua no Vale do Juruá e na manhã desta terça-feira (25), usou suas redes sociais para comemorar um feito importante: as mais de três mil cirurgias bucomaxilofacial já realizadas em Cruzeiro do Sul ao longo dos anos por sua equipe.

“Aqui se trabalha com amor e carinho, o paciente é a nossa joia mais valiosa, aqui praticamos a maior lei universal, praticar o bem sem olhar a quem. Orgulho dessa equipe, prazer, somos o hospital do Juruá a todo vapor. Obrigado vale do Juruá… Aqui se vão mais de 3.300 cirurgias realizadas pela Bucomaxilofacial ao longo dos anos”.