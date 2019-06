Rocha chega na Assembleia para mais uma reunião com a base

Falta de diálogo não será mais a desculpa para deputados da base reclamarem do governo. Três reuniões aconteceram somente de ontem (25) até o meio-dia desta quarta-feira. A última com o vice-governador Major Rocha que não escondeu em entrevista coletiva, o descontentamento da base com a falta de informações das ações institucionais.

“Certamente que esse é um dos principais ajustes que precisamos fazer. Os deputados não têm informações das próprias ações do executivo, mas isso é passado creio que agora teremos essa situação resolvida com o empenho do governador” garantiu Rocha.

Convidado pelo deputado Luiz Tchê (PDT) para entrar no plenário, Rocha assistiu o final do grande expediente, momento em que o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fazer duras críticas à secretária de saúde Mônica Feres Kanaan, a quem classificou de “Mister M”, por não aparecer para dar explicações sobre as prioridades da pasta.

O vice-governador volta a se reunir com os deputados para mais uma rodada de conversas e negociações. O deputado Luiz Tchê, líder do governo na Casa, deixou escapar no final da entrevista coletiva de que existem alguns ajustes a fazer, certamente, com relação a nomeações atendendo pedidos dos parlamentares.

O diretor de relações políticas da Secretaria de Articulação do Palácio Rio Branco, deputado Nelson Sales, participou de duas reuniões ao lado do líder do governo. Sales deve se fazer presente nas sessões deliberativas melhorando a interlocução com a Casa Civil.