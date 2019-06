Roberto Duarte denuncia infestação de ratos na Maternidade Barbara Heliodora

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) concede na manhã desta terça-feira, 25, uma série de entrevistas no salão azul da Assembleia Legislativa do Acre como a nova presidente do Partido Progressista. Ela destitui do cargo o deputado estadual José Bestene. Uma conversa reservada junto com o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, o deputado José Bestene, o ex-prefeito James Gomes e o presidente da executiva municipal do partido, antecedeu o anúncio.

O clima de tranquilidade, porém, não ultrapassa as barreiras do salão azul. Há mais ou menos 200 metros do local, no escritório do Palácio Rio Branco, o atual governador Gladson Cameli despachava e aguardava o desfecho de um pedido que ele fez em Brasília, onde nas últimas semanas, se estreitaram as negociações entre o gabinete da senadora Mailza Gomes e do senador Ciro Nogueira, este último, presidente nacional da sigla.

Embora assessores do Palácio Rio Branco neguem, essa é mais uma ofensiva contra o grupo do deputado estadual José Bestene. O assunto que vinha sendo tratado nos bastidores do Senado vazou para reportagem que teve acesso a um relatório levado em mãos para o presidente nacional dos progressistas, senador Ciro Nogueira, que mostra os resultados das últimas eleições no Acre.

Sem vereador na capital desde 2016 e com diretórios provisórios na maioria dos 22 municípios, o partido do governador do Acre existe praticamente no papel. Os erros de estratégias nas eleições municipais e a falta de organização da sigla no interior foram decisivos para Ciro Nogueira apadrinhar as mudanças e abençoar Mailza Gomes como nova presidente.

O cenário que não era confortável entre os progressistas já que os deputados Gerlen Diniz e José Bestene não se sentam em uma mesma mesa de reunião, passou a ter muita queda de braço. Atuando como um bombeiro, o esposo de Mailza Gomes, o ex-prefeito James tentou minimizar a crise e fazer parecer que a chegada da senadora no comando do partido não é nenhuma intervenção.

Serena, com discurso moderado, Mailza Gomes vem organizando um plano de trabalho que visa a reorganização do partido em todo o Estado. Na última sexta-feira (21) ela esteve reunida com Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos (FMC) definindo um calendário de palestras e cursos. A senadora é vice-presidente da FMC.Um dos pedidos feitos pelo governador é o fortalecimento da sigla em todos os municípios para as eleições do ano que vem.

A decisão não agradou o grupo político de José Bestene que já vem sofrendo com a queda de Alysson Bestene da Secretaria de Saúde. O deputado poderia ficar no cargo até o mês de setembro, mas diante da pressão, preferiu renunciar.