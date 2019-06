PRF e DRE apreendem 3 kg de cocaína que vinha da Bolívia; quatro pessoas são presas

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia Repressão a Entorpecentes (DRE) resultou na apreensão de 3 kg de cocaína e as prisões de Efraim Huberto Rodrigues Lemes, Francemilde Muniz da Silva, Silene de Oliveira Castro e Aline Larissa Castro de Oliveira.

A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), na rodovia AC-40, região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com o policial, Sávio Hipolito, a prisão aconteceu devido uma denúncia anônima.

“Recebemos uma denúncia anônima, que um cidadão com uma camionete S10 preta, viria de Brasiléia até Rio Branco e que entregaria uma droga a uma pessoa, diante dos fatos entramos em contato com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e repassamos a informação, no qual o delegado informou que o alvo da denúncia era investigado desta especializada e diante disso conjuntamente foi decidido fazer uma campana para localizar o veículo e o alvo da denúncia. Hoje pela manhã abordamos o alvo da denúncia e constatamos que havia cocaína no veículo”, disse Hipólito.

Pedro Resende, Coordenador da DRE, explicou a reportagem do ac24horas quais os procedimentos serão tomados e detalhou como a organização criminosa fazia para trazer o entorpecente até a capital acreana.

“Vamos fazer a lavratura do auto da prisão em flagrante e depois os envolvidos serão conduzidos a audiência de custódia. Foi mais uma ação em conjunto com PRF, nossa segunda operação deste ano. Nós conseguimos fazer a prisão em flagrante, tanto da pessoa que trazia a droga da Bolívia (Efrain), armazenava em casa e depois passava para Silene, que era quem recebia essa droga e depois distribuía aqui nas boca de fumo da capital. A droga foi trazida diretamente da Bolívia pelo Efrain, a esposa dele ajudou a guardar a droga em casa, e hoje pela manhã ele passaria a droga para Silene que é a chefe que foi quem pagou 1.800 reais para Efrain para trazer o entorpecente. Silene estava junta com a filha na hora de buscar a droga”, concluiu o Delegado.

Segundo Resende o prejuízo estimado a organização criminosa é de R$ 70 mil. Os envolvido responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.