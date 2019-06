Polícia Militar prende foragido e fecha “boca de fumo” no bairro Papoco, em Rio Branco

O Departamento Estadual de Trânsito no Acre (Detran-AC) divulgou nesta terça-feira, 25, por meio de um edital no Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura do leilão de 416 veículos. Serão leiloados carros e motocicletas retidos ou abandonados e que não foram mais procurados pelos proprietários.

Conforme a publicação, o leilão deve ocorrer nos dias 8 e 9 de julho, das 9h às 12h e das 13 às 18h, no Teatro Plácido de Castro, na Avenida Getúlio Vargas. Os lotes variam de R$ 700 a R$ 3,5 mil.

Os interessados podem verificar os veículos que ficarão expostos de 1 a 5 de julho nos horários de 8h às 12h e de 14h às 16h, no Pátio de Veículos Removidos do Detran-AC, no depósito da Divisão de Veículos Removidos do Detran-AC, no bairro Vila Ivonete.

Como participar

Poderão participar interessados com mais de 18 anos, com um documento oficial com foto, CPF e comprovante de cadastro para a visitação.