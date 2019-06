Pescadores voltam a fechar a AC-40 por permanência de Luziel Carvalho no MAPA

Em menos de um mês, pescadores e produtores rurais voltaram a fechar a rodovia AC-40, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (26). Novamente, o motivo do protesto é para exigir a permanência de Luziel Carvalho à frente da Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Acre.

Os manifestantes solicitaram a presença de representantes do governo ao local, que chegaram por volta das 9h30. Alysson Bestene, Nelson Sales e Jairo Barbosa, da secretaria de Relações Políticas e Institucionais do governo do estado, se prontificaram a atender ouvir os pescadores.

Elenildo de Souza Nascimento é presidente da Federação de Pescadores do Acre e garantiu que não há necessidade de o governo tirar Luziel do MAPA. “É um cidadão que vem fazendo um trabalho que nunca foi feito antes com os pescadores. Não podem tirar ele sem mais nem menos”, afirma.

De acordo com os pescadores, Luziel assumiu a pesca em janeiro e já visitou as colônias de pescadores desde Assis Brasil a Marechal Thaumautrgo e, ultimamente, estava finalizando um planejamento para continuar ajudando os pescadores. “Em time que está ganhando ninguém troca. A categoria está revoltada e viemos manifestar para pedir a permanência dele”, assegurou Elenildo.

Os pescadores conversaram com representantes do governo Gladson Cameli e marcaram uma reunião para a tarde desta quarta-feira com a senadora Mailza Gomes. Na pauta, será discutida a permanência do então superintendente do MAPA.

“Vamos tentar tirar um encaminhamento dessa reunião para resolver a permanência dele. Se nada for resolvido, vamos fechar a estrada novamente, pois os políticos não podem tomar uma decisão dessa sem consultar o povo antes”, afirma o presidente da federação de pescadores no estado.