“O governador Sebastião Viana nunca quis me receber”, diz Gerlen

Na defesa dos secretários acusados pelos deputados, inclusive, da base, o ex-líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressista), disse que vê com tristeza quando alguns de seus colegas reclamam que os secretários não atendem ou não respondem quando ligam. “Eu e o deputado Nelson Sales passamos quatro anos tentando ser recebidos pelo governador Sebastião Viana, do PT, e ele nunca quis conversa com a agente”. Para ele, não se pode comprar os dois governos, já que Gladson Cameli recebe qualquer deputado a hora que for.

Gerlen Diniz revelou que hoje mesmo ligou para um secretário e ele ainda não respondeu. “Sei que quando puder esse secretário vai me ligar”. Porém, ressaltou que alguns são novatos, o poder subiu à cabeça. Mas a ordem do governador é de que todo assessor receba os deputados ou responda aos questionamentos. “Só acho errado quando os colegas deputados ficam comparando o nosso governo com o do PT”, disse.

Jenilson diz a Gerlen que o governo vive brigando

Respondendo ao deputado Gerlen Diniz, Jenilson Lopes disse que o atual governo vendeu um peixe na eleição de que iria resolver os problemas do Acre, mas a rotina do Estado é muita briga, confusão e desentendimento. “Sei que muitos problemas virem do governo anterior, mas a promessa na campanha era de que havia solução. Enquanto isso, as pessoas podem morrer na porta do Pronto Socorro.