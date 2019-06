Mais de 50 vagas de emprego são ofertadas pelo Sine nesta quarta-feira (26)

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, virá a Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 27. Salles vai cumprir a mesma agenda que havia sido desmarcada no início do mês: às 12:40h vai visitar o traçado da BR-364 que liga o Vale do Juruá à Pucallpa, no Peru.

Às 14h o ministro terá reunião na aldeia Puyanawa com lideranças indígenas e com prefeitos do Vale do Juruá, Tarauacá e Envira.