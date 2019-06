Inscrições em processo seletivo da Secretaria de Saúde do Acre seguem até 21 de julho

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) começaram nesta quarta-feira (26). Os interessados têm até o dia as 21h59 do dia 21 de julho para se candidatar a uma das vagas.

São 340 vagas divididas entre agente administrativo, auxiliar em saúde bucal, técnico em laboratório e técnico em enfermagem. Já para o nível superior tem vaga para biólogo, biomédico, contador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e médico. Os salários variam de R$ 1.321,20 a R$ 9.384. São disponibilizadas 212 vagas para médicos especialistas e 128 vagas para os demais cargos.

Os candidatos devem se inscrever no endereço eletrônico: www.ibfc.org.br, do IBFC, organizador do certame. O valor de inscrição é de R$ 45 para cargos de nível médio e R$ 65 para nível superior. Os boletos devem ser pagos até o dia 22 de julho.

Depois de preencher a ficha de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento para validar a inscrição. O Seletivo será composto de uma única etapa: Prova Objetiva com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório.

As vagas estão distribuídas nas seguintes localidades: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri, no estado do Acre.