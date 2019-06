Enquanto isso, Marcus Alexandre…

O ex-prefeito Marcus Alexandre, que perdeu a última eleição para o governo, tem uma rotina de trabalho, lazer, familiar e religiosa comum como qualquer pessoa do povo. Continua madrugando, trabalhando muito, estudando e cuidando da família, principalmente do filho. Leva e traz o menino para a escola todos os dias na maior alegria do mundo. “Antes, quando eu cuidava da cidade, não tinha muito esse tempo”, me disse, durante um encontro casual na porta da escola. Não fala de política, mas da satisfação de ter feito grandes amigos quando esteve no poder. Sobre o futuro, confiante, diz que entende que tudo a Deus pertence. Humilde, não critica ninguém, não fala mal de ninguém e vai tocando a vida na maior disposição de viver do mundo. Quem o encontra tem uma certeza: O Acre ainda vai precisar do Marcos Alexandre…o tempo dirá!

. Dias tensos, nervosos!

. O governo continua parecendo um barco sem quilha dentro de um remanso durante um repiquete.

. Roda para um lado, roda para o outro e não sai do canto, se pegar uma ponta d’água na saída do poço o batelão corre o risco de afundar.

. Quem é marujo de água doce sabe muito bem do que estou falando.

. Executiva Estadual do PT informando que o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, saiu do partido.

. Feito!

. Secretaria de Saúde vai realizar concurso simplificado (com prova de conhecimentos gerais) para contratar médicos por um ano.

. A mesma situação dos governos anteriores, ganhar tempo!

. Os médicos precisam de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

. PCCS não é sigla de facção, faz favor!

. Nas denúncias da deputada federal Mara Rocha (PSDB) contra o secretário Paulo Wadt uma, particularmente, me deixa curioso.

. Ter nomeado sócios de sua empresa para o setor público.

. Talvez, por uma questão de afinidade profissional!

. O governador Gladson Cameli anunciando a injeção de R$ 50 milhões na Saúde; o vice, Rocha, mais de R$ 40 milhões na Segurança.

. Crise?!!!

. Que crise?

. Não se fala mais em cidade esburacada, fala-se em cidade com alguns buracos.

. A propósito, o verão chegou, o Sol de lascar, mas a recuperação da BR-317 está a passos de jabota, Jaboti é mais rápido.

. MDB e PT são os partidos que mais trabalham nos bastidores para construir chapas para as eleições municipais em 2020.

. O PSDB também!

. Os demais, só sonham, falam, mas não operam, vão deixar tudo para a última hora, a do atropelo.

. E a Muramo? Até parece nome de etnia, mas não é não!

. É de uma empresa recém-chegada a estas plagas!

. Leio que os salários estão congelados!

. Errado, estão sendo corroídos pela desvalorização da moeda e do aumento das coisas.

. Coisas é qualquer coisa que tenha que se comprar e se pagar!

. Comida, escola, transporte, combustíveis, faculdade, açaí, sorvete…

. E o Lula? E o Moro? E o Bolsonaro? E o STF?

. Um dia cansa!

. Bom dia!