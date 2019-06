Empresários acreanos participam de feira internacional de alimentos

Fispal Tenologia reúne cerca de 400 expositores e 38 mil visitantes de mais de 35 países que visitam o evento todos os anos

Representantes de 21 empresas filiadas ao Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal) estão em São Paulo participando de uma das maiores feiras internacionais do setor, a Fispal Tecnologia. O evento, que está em sua 35ª edição, teve início dia 25 e segue até esta sexta-feira, 28 de junho.

Na Fispal Tec, sediada no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, os empreendedores têm oportunidade de conhecer as principais tendências de mercado para segmentos de alimentos e bebidas, além de novas soluções e tecnologias para toda a linha de produção, independente do tamanho da empresa. São cerca de 400 expositores e 38 mil visitantes de mais de 35 países de visitam o evento todos os anos.

“O nosso sindicato já tem por tradição trazer seus filiados para participarem desta que é uma das feiras de inovação e tecnologia mais importantes do mundo. Aqui temos oportunidade de ver equipamentos de última geração, processos inovadores e novas embalagens, o que muito contribui para o crescimento de nossos negócios. Com essas experiências, podemos ser mais competitivos nesse mercado de alimentos que é tão concorrido”, ressalta o presidente do Sinpal/AC, empresário José Luiz Assis Felício.

Ezequiel Oliveira, da Cooperativa dos Agricultores e Pecuaristas da Regional do Baixo Acre (Coopel), também está presente na feira e enaltece a importância do evento. “Essa já é minha décima participação na Fispal e faço questão de acompanhar todas as edições, pois todo ano vemos aqui muita inovação. É um ambiente propício para fazermos contatos importantes e levarmos experiências bem-sucedidas para o nosso Estado”, comenta Oliveira.

Para Luciana Moretto, do Frigorífico Annasara, é essencial para os empreendedores do ramo prestigiarem uma feira que reúne as empresas mais inovadoras do setor de alimentação. “Precisamos acompanhar tudo o que há de novo e aproveitar esses cases de sucesso como exemplos para otimizar nossos processos e produtos. É isso que o mercado atual exige”, acrescenta.

Proprietário do Café Contri, Adalberto Moretto agradece a oportunidade concedida pelo Sinpal para que os empresários acreanos estejam na Fispal 2019. “Essa parceria com o sindicato nos proporciona acompanhar as inovações do nosso segmento, conhecendo as tendências do mercado para que possamos também renovar o que é necessário em nossos empreendimentos”, salienta.

Já Marcelo Nobre, do Laticínios Buriti, avalia a feira internacional como extremamente oportuna para que os empresários adquiram novos conhecimentos e, assim, possam melhorar os produtos de suas fábricas. “É uma grande chance para nos atualizarmos de modo a termos produtos com mais qualidade no mercado e, consequentemente, atender às demandas dos nossos consumidores”, frisa Nobre.