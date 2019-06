Curso gratuito de Educação Física para pessoas com deficiência é ofertado pelo MEC

Policiais do 4° Batalhão apreenderam na madrugada desta quarta-feira (26), no bairro Laélia Alcântara, o adolescente R.M.N de 17 anos, com duas armas de fogo em um quarteirão na rua Oswaldo Miranda, no Conjunto Laélia Alcântara, em Rio Branco. O menor é o principal suspeito de ter executado a tiros o mecânico Leonardo Felipe Dias, de 21 anos, na manhã da última segunda-feira (24) na rua Seis, no bairro Distrito Industrial.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Ciosp para uma ocorrência de tentativa de homicídio na região e ao chegar no local se depararam com jovem Antônio Elineudo Viera de Lima, de 21 anos, ferido com dois tiros na região das costas.

O tio de Elineudo, um senhor 50 anos, relatou a polícia que estava dormindo, quando seu sobrinho bateu na porta de trás da sua casa pedindo ajuda. A polícia fez uma busca no quintal da casa, e encontraram apenas várias chaves que pertence a Elineudo, do quarteirão onde ele reside. Foi feito uma revista no apartamento e os policiais encontraram o adolescente R.M.N de 17 anos, dentro do forro do banheiro escondido com as duas armas de fogo.

O menor relatou a polícia que ele, o Antônio Elineudo e um outro comparsa saíram em direção ao Polo Geraldo Mesquita portando as armas apreendidas e no caminho iriam roubar uma casa que apresentar-se mais facilidade de roubo, e quando chegaram num beco na rua Flamengo, um indivíduo saiu do escuro e começou a atirar contra o trio, vindo atingir Antônio Elineudo. O menor ainda chegou efetuar 5 tiros e em seguida correu e se escondeu no quarteirão.

O adolescente informou ainda a guarnição policial, ser o autor do homicídio ocorrido no dia 24, na Sapolândia. O menor confessou aos policiais que usou a pistola apreendida efetuando 7 disparos contra a vítima, e disse que a motivação do crime foi porque a vítima teria levado alguns homens até a sua casa para matá-lo. O adolescente de 17 anos relatou ainda, que havia fugido da Pousada do Menor a cerca de seis dias.

O adolescente foi encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Antônio Elineudo foi conduzido ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).