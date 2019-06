Cataratas do Iguaçu é uma das sete maravilhas da natureza; conheça

Foz do Iguaçu, no Paraná, onde está instalado o complexo turístico Marco das Três Fronteiras, é uma cidade que oferece ao viajante uma infraestrutura com diversas atrações. Os pontos turísticos de Foz do Iguaçu mais visitados são as Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves.

Conhecer as cataratas é uma experiência de imersão na natureza, através de uma caminhada em trilhas no meio da mata e a proximidade iminente da imensidão das quedas d’água do Rio Iguaçu. Além de ser Patrimônio Natural da Humanidade, as Cataratas aparecem como um das novas Sete Maravilhas da Natureza.

A vista espetacular das Cataratas do Iguaçu é uma das mais belas do mundo. No Parque Nacional do Iguaçu, às margens do Rio Iguaçu, o turista tem uma vista única da parte superior das famosas Cataratas. Os turistas que viajam para Foz do Iguaçu podem fazer compras no Paraguai e visitar o lado argentino das cataratas.

As companhias Gol, Azul e LATAM oferecem voos para Foz do Iguaçu. Você pode garantir o ingresso Cataratas do Iguaçu pela internet. Os turistas dos países do Mercosul pagam R$ 55 já o valor da entrada para os brasileiros é de R$ 41. Pessoas com mais de 60 anos pagam somente o transporte dentro do parque no valor de R$ 11.