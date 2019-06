Brasileia intensifica serviços de limpeza e pavimentação asfáltica no município

Buscando oferecer mais qualidade de vida aos moradores do município e melhorar as condições de trafegabilidade de vias e calçadas, a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Obras que tem intensificado as ações da Operação Verão, aproveitado esse período do ano para realizar as melhorias nos bairros. São inúmeras ruas que já receberam a recuperação e asfalto, iluminação pública, limpeza de ruas e calçadas e desobstrução de bueiros tendo agora infraestrutura e trafegabilidade, oferecendo assim um acesso com qualidade para população.

A Operação Verão tem intensificado ações de limpeza e recuperação de vias, colocando asfalto nos bairros Ferreira Silva e Francisco José Moreira. Os colaboradores da secretaria de obras dividiram-se em duas equipes para que pudessem atuar em várias frentes de trabalhos nas vias públicas, com vários maquinários, atuando em regiões durante toda a operação.

Moradora da Rua Tuchaua, Bairro Ferreira Silva, a autônoma Maria das Graças, de 40 anos, ficou feliz em ver os serviços da Prefeitura chegar à porta da casa dela. “Com esse asfalto novo aqui na rua melhora e muito o nosso dia-a-dia, diminuindo a poeira, buracos e lama quando chove além de contribuir com a nossa saúde”, disse Maria.

Para a prefeita Fernanda Hassem, as ações proporcionam um acesso de qualidade para pedestres e motoristas, além de oferecer aos próprios moradores das localidades um ambiente agradável e bonito. “A Prefeitura de Brasileia, planejou várias ações que visam levar melhorias aos moradores do município. Bairros, comunidades e lugares mais frequentados receberão serviços de saúde, bem-estar e qualidade de vida, além de melhorar as condições das vias da cidade”.

As equipes também estão realizando pinturas dos meios fios, quadras esportivas nos bairros, desobstrução de bueiros, manutenção da iluminação pública.