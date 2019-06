Assembleia Legislativa aprova proibição de cobrança de taxa de religação de energia e água

Obras de ampliação do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, deram novos pavilhões e aumentaram em mais 400 vagas a capacidade para receber detentos. A entrega da reforma ocorreu nessa terça-feira (25). A obra custou mais de R$ 5,8 milhões, em fonte de recursos próprios, e levou doze meses para ficar pronta.

Além dos novos pavilhões, os agentes penitenciários e o corpo da guarda da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) ganharam dois alojamentos, um bloco para oficina de viaturas e um posto de lavagem para os veículos. Houve ainda melhorias no sistema de tratamento sanitário e na adequação da rede elétrica.

Conforme o governador Gladson Cameli, as obras, que trarão maior bem-estar aos agentes do Departamento de Administração Penitenciária e à PMAC.

Para o vice-governador Major Rocha, o momento pelo qual passa o estado é especial. “Várias obras que estavam paradas estão agora caminhando, e, embora a Segurança Pública seja um problema, temos todo o quadro das polícias empenhado a fazer o melhor”, ressaltou Rocha.

Unidades modernas e dentro dos padrões

A um custo de R$ 5.812,351,37, as obras de ampliação do complexo penitenciário de Rio Branco possibilitaram dois novos pavilhões com facilidades só vistas nos grandes presídios modernos do país.

Os dois blocos de vivência coletiva têm capacidade para 400 presos, ampliando a capacidade do presídio, de 1.102 para 1.502 vagas, assim como também conta com quatro celas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, das 52 celas coletivas.

Há ainda um solário com quadra esportiva e jogo de damas, parlatório para os detentos se comunicarem com seus advogados e um quadrante de segurança com controle e acesso aéreo.

No ambiente foi instalado ainda um circuito fechado de TV e vídeo e implantados sensores de movimento, além de um sistema de sonorização.