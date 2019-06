Adolescente de 15 anos é ferido com quatro tiros em frente de casa, no Calafate

As facções não dão trégua e mais uma pessoa foi vítima de tentativa de homicídio na capital. O adolescente L.F.S de 15 anos, foi ferido com 4 tiros na noite desta quarta-feira (26),n rua 16, no Conjunto Aroeira, próximo a quadra de esportes na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o adolescente estava na frente da sua casa, quando um homem não identificado em uma motocicleta se aproximou, puxou uma arma de fogo e efetuou vários tiros contra o menor. Quatro dos projeteis atingiram o menor no peito e nas costas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com a Médica do Samu, o estado de saúde do adolescente é gravíssimo.

Policiais Militares do 4°Batalhão estiveram no local e após colher as características do autor do crime fizeram várias rondas na região em busca de prendê-lo, mas até o término desta matéria ele não havia sido preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A Polícia não soube informar a motivação do crime.