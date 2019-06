Sol forte e chuva rápida em algumas regiões estão previstos para esta terça (25)

De acordo com dados meteorológicos do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), está terça-feira, 25, será é de sol e calor todo o Acre. O céu pode oscilar em algumas regiões de claro a parcialmente nublado.

Ainda com estão previstas chuvas rápidas em áreas isoladas no período da tarde.

Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 20°C e máxima de 32.